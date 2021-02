Acht Corona-Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle

Ludwigshafen..Acht Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Ludwigshafen sind bis Mittwochnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sind derzeit insgesamt 384 Menschen infiziert, 6034 gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ging leicht von 48,8 auf 47,0 zurück. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 44,6, in Speyer 53,4 und in Frankenthal 63,6.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021