Heidelberg.Von einem medizintechnischen „Ferrari“ spricht Sascha Roder, wenn er die Potenziale des Cochlea-Implantats (CI) beschreibt. Anders als ein gewöhnliches Hörgerät verstärkt dieses den Schall nicht nur, sondern ermöglicht seinem Träger die Tonwahrnehmung sogar, wenn er taub ist.

Als Pädagoge promoviert Roder derzeit an der Universität Siegen über die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die mit einem solchen Gerät versorgt sind. Seit zehn Jahren initiiert er Projekte, um die Betroffenen nicht nur beim Hör-, sondern vor allem beim Musikverstehen zu unterstützen. „Musik gehört zum Alltag“, findet er. Deshalb übernahm er im Frühjahr die Leitung eines vierteiligen Workshops, in dem die Teilnehmer ihr Rhythmusgefühl, die Bewegung des eigenen Körpers zur Musik sowie die Wahrnehmung verschiedener Instrumente und Klangkörper trainieren sollten. Eine Altersbeschränkung gab es nicht, doch sollten die Mitwirkenden möglichst nicht länger als zwei Jahre mit dem CI gelebt haben. Sascha Roder tat sich dabei mit der Selbsthilfegruppe CI Neustadt-Pfalz-Bad Dürkheim zusammen. Deren Leiterin Sieglinde Wetterauer betonte, dass sie und die übrigen etwa 40 000 in Deutschland Betroffenen ihre Einschränkung „nicht hinnehmen“ wollten.

Den Abschluss des Workshops bildete das Einüben dreier deutscher Lieder, die die Gruppe an diesem Wochenende im Kammermusiksaal der Stadthalle Heidelberg vortrug. Zwar seien die Vorbereitungen auch eine „Achterbahnfahrt der Hörgefühle“ gewesen, dennoch hätten alle begeistert mitgemacht, beschrieb Roder. Eine Herausforderung waren die Proben auch für den Dirigenten und Gesangspädagogen Johannes Wihelmi: „Ich zeige die Töne sehr deutlich an, weil Schwerhörige eine starke visuelle Wahrnehmung haben.“

Ehe sich die zwölf Sänger das erste Mal auf der Bühne positionierten und mit „Alles nur geklaut“ von den Prinzen das Konzert eröffneten, intonierten die begleitenden Instrumentalisten Filmmusik von Ennio Morricone. Leise, aber souverän trugen die Interpreten den Text vor. Etwas holpriger wirkte auf den ersten Blick „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Bei dessen schnellen Versen kam nicht jeder Sänger im gleichen Tempo mit, was allerdings auch für normal Hörende gelten dürfte. Diese Schwierigkeitsgrade waren jedoch ein selbst gestecktes Ziel, wie Sascha Roder verriet. Die Leistung der CI-Träger war deshalb umso höher zu bewerten und rechtfertigte den großen Applaus.

Leichter ging den Akteuren zum Abschluss der Udo Jürgens-Hit „Griechischer Wein“ von den Lippen. Das Publikum war begeistert. Im Nachhinein dürfte sich also jeder Anflug von Lampenfieber als unbegründet erwiesen haben. hhf

