Adler Mannheim schlagen Straubing mit 3:0

Mannheim.Die Adler Mannheim haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Eine Woche nach dem 5:1-Heimsieg gegen die Nürnberg Ice Tigers feierte das Team von Chefcoach Pavel Gross einen 3:0 (0:0/1:0/2:0)-Erfolg gegen die Straubing Tigers in der heimischen SAP Arena.

Gegen gut sortierte Gäste aus Niederbayern taten sich die Adler am zweiten Weihnachtstag zunächst schwer. Der Deutsche Meister von 2019 ließ im ersten Drittel allerdings wenig zu und kam selbst zu guten Offensivaktionen. Nachdem Straubing auch den Start in den zweiten Abschnitt chancenreicher gestaltete, erwischte Mannheim die Tigers in der 28. Minute eiskalt: Nach einem Distanzschuss von Verteidiger Denis Reul stocherte David Wolf den Puck zur 1:0-Führung ins Tor.

Mit einem Doppelschlag gestalteten die Adler das Ergebnis im Schlussdrittel deutlich. Ein abgefälschter Schuss von Tommi Huhtala bedeutete das 2:0 (49.), bevor Jason Bast nach starker Vorlage von Wolf das 3:0 erzielte (51.). Für die Adler, bei denen sich Torwart Felix Brückmann Bestnoten verdiente, geht es am Samstag, 2. Januar (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den EHC München weiter.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.12.2020