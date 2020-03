Ältestes Blasinstrument der Pfalz im Museum

Bad Dürkheim.Noch nie hat Musikerin Sabine Roschy in ein solches Horn geblasen. Seit Dienstag ist im Stadtmuseum von Bad Dürkheim die Nachbildung des ältesten bekannten Eisen-Musikinstruments der Pfalz zu sehen. Das Original wurde im Jahr 1997 in der Nähe der Limburg über der Kurstadt ausgegraben und wanderte dann zur Landesarchäologie nach Speyer. Dort hat man das Fundstück auf die vorrömische Eisenzeit datiert, als die Kelten in weiten Teilen Europas verbreitet waren. Inzwischen ist das wertvolle Horn im Historischen Museum der Pfalz. Britta Hallmann-Preuß, Leiterin des Stadtmuseums in Bad Dürkheim, freut sich nun über die Nachbildung, die von einer Stiftung finanziert wurde. 1 450 Eurohat das gekostet. Und: Mit wechselnden Mundstücken darf jeder Besucher hineinblasen. sal

