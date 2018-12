Äpfel gewinnen an Qualität

Neustadt.Über die beste Apfelernte seit rund 15 Jahren können sich in diesem Jahr die Obstbauern vor allem in Rheinland-Pfalz freuen. Bundesweit werden nach Angaben von Experten landwirtschaftlicher Organisationen 2018 rund zwei Milliarden Kilo Äpfel geerntet. Das Lieblingsobst der Deutschen hat die heißen Sommermonate recht problemlos überstanden – es gab kaum Hagel oder „Sonnenbrand“, so dass die Rekord-Ernte hohe Qualitäten lieferte.

Gartenbauingenieur Dr. Jürgen Lorenz vom Dienstleistungs-Zentrum Ländlicher Raum (DLR) in Klein-Altendorf im äußersten Norden von Rheinland-Pfalz kann zwar keine Prognosen für das Land stellen, doch er geht davon aus, dass in den wichtigsten Anbaugebieten Süd- und Vorderpfalz, Rheinhessen, Ahr und Trier 2018 eine „Apfelschwemme“ zu erwarten ist. „Amtlich erfasst“ werden in Rheinland-Pfalz die rund 3990 Hektar Obstanbau im Haupterwerb – davon etwa 1 390 Hektar Apfelplantagen. „Es gibt viel mehr Bäume, die stehen vor allem auf Streuobstwiesen“, sagt der Experte, „sie sind eher für den Eigenverbrauch, Apfelsaft oder Apfelwein zu nutzen.“

Viele Flächen gerodet

Die beliebtesten Apfelsorten sind nach DLR-Erkenntnissen Elstar, Jonagold und Braeburn, mit Abstrichen auch Boskop und Delicious. Eine Apfelschwemme in Rheinland-Pfalz macht die Obstbauern aber nicht unbedingt glücklich, denn ausgerechnet in Sachen Verbrauch geht es seit Jahren rückwärts.

Wurden in der Saison 2013/14 pro Kopf noch 25,5 Kilogramm Äpfel verzehrt, waren es nach DLR-Angaben im folgenden Jahr nur noch 20,7 Kilogramm und 2015/16 sank der Pro-Kopf-Verbrauch auf 18,9 Kilogramm. Die Apfelbauern rodeten in Rheinland-Pfalz seit 2002 rund 433 Hektar ihrer damals 1823 Hektar Plantagen. Lorenz: „Wenn wegen der zu erwartenden großen Erntemenge die Preise fallen, wird diese bedauerliche Entwicklung anhalten.“

Und Badens Obstbauern? Wegen der Trockenheit und der Hitze ist Karl-Jürgen Bitzel, Chef des gleichnamigen Hofes in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis), zufrieden. „Es war ein normales Jahr. Wir haben eine tolle Qualität mit einem hohen Vitamin-C-Gehalt“, sagt Bitzel. Grund seien die modernen Bewässerungsmethoden, mit denen er seine 20 Hektar Land beregnet. 50 Prozent seiner Äpfel sind schon verkauft.

Im nahen Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat Hans-Peter Schuhmann vom gleichnamigen Obsthof Schuhmann sogar alle Äpfel verkauft. „Wir sind zufrieden“, freut sich Schuhmann. Eine Schwemme habe es rechts des Rheins keine gegeben. „Unsere Ernte war normal, da wir das durch die Beregnungsanlagen regulieren können“, erklärt er. Von seiner sechs Hektar großen Plantage hätten sich die Sorten Rubinette und Fuji besonders gut verkauft. rs/obit

