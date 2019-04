Ärztemangel: Klinik künftig ohne Babys

In Bensheim wird die Geburtshilfe-Station geschlossen. © dpa

Bensheim.Im Bensheimer Krankenhaus werden ab Herbst keine Kinder mehr zur Welt kommen. Zum 1. Oktober soll am Heilig-Geist-Hospital (HGH) die Abteilung Geburtshilfe geschlossen werden. HGH-Geschäftsführer Frank Löscher und Artemed-Direktor Benjamin Behar bestätigten das gegenüber dieser Zeitung. Im Sommer 2016 übernahm die bundesweit agierende Artemed-Gruppe das kriselnde Unternehmen.

Für das Bensheimer Krankenhaus war es eine Rettung in letzter Sekunde, das oberbayerische Unternehmen ein Hoffnungsträger für bessere Zeiten. Und tatsächliche konnte in den vergangenen knapp drei Jahren die Klinik in ein deutliches ruhigeres Fahrwasser gesteuert werden. Der Grund liegt nun nicht im finanziellen, sondern im personellen Bereich. Nach mehr als einem Jahr intensiver Suche fand sich kein weiterer Belegarzt, der das eingespielte Team um Dr. Mathias Wiemers und Peter Ludwig hätte verstärken und entlasten können.

Zwei Mediziner, fast 700 Geburten

Mit nur zwei Belegärzten sei der Betrieb der Abteilung schlichtweg nicht möglich, erst recht nicht bei steigenden Geburtenzahlen. „Früher waren wir zu viert, bei um die 350 Geburten im Jahr“, erklärte Dr. Wiemers. In den vergangenen beiden Jahren kamen allerdings zwischen 650 und 680 Kinder in Bensheim zur Welt, um die sich das Duo mit Unterstützung von Dr. Rolf Schwabenland kümmerte. Der ging zwar 2017 offiziell in den Ruhestand, half aber immer noch aus. „Die Klinikleitung hat mit uns jede erdenkliche Möglichkeit abgeklopft und alle Anstrengungen unternommen, um Verstärkung durch einen niedergelassenen Gynäkologen zu finden – leider ohne Erfolg“, so die Ärzte.

„Diese Entscheidung ist für Bensheim extrem bedauerlich, aber bei genauer Betrachtung der Umstände auch absolut nachvollziehbar. Der Klinikstandort Bensheim ist und bleibt gesichert, aber mit der traurigen Gewissheit, dass die Geburtshilfe hier bald Geschichte ist“, sagte Bürgermeister Rolf Richter. dr

