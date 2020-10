Aggressive Kneipengäste

Weinheim.Zwei betrunkene Männer sind in Weinheim gegenüber der Polizei handgreiflich geworden. Einer Pressemitteilung zufolge hatte einer von ihnen in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in der Mannheimer Straße randaliert und weibliche Besucher belästigt. Als der Wirt ihn rauswarf, beschädigte der 25-Jährige eine Vase und einen Holzaufsteller. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein 24-jähriger Freund von ihm aggressiv. Die Beamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis.

Als die Beamten im Freien die Personalien des 24-Jährigen und des 25-Jährigen aufnehmen wollten, versuchten die beiden zunächst zu flüchten. Als sie festgehalten wurden, wehrten sie sich heftig und traten mit den Füßen nach den Beamten. Die beiden Männer wurden schließlich auf das Polizeirevier in Mannheim-Neckarau gebracht.

Alkoholtests ergaben Werte von 1,1 beziehungsweise 1,8 Promille. Bei dem 24-Jährigen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Rauschgift. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020