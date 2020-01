„Ahoi“ für Löwenträger

Gesangsfreudige Fasnachter loben ihre aktivsten Mitglieder in Speyer. © Venus

Speyer.Langjährige und besonders aktive Fasnachter sind am Wochenende in Speyer mit dem Goldenen Löwen mit Brillant ausgezeichnet worden. Die Ehrung, die lange nicht jedem „Jecken“ zuteil wird, wurde am Samstag im Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht verliehen. Dazu tranken und sangen die Aktiven. Zum Zentrum der Fasnacht am Oberrhein wurde die Domstadt dann am Sonntag. Wie üblich pilgerten Hunderte aus der gesamten Metropolregion und darüber hinaus in die Speyerer Stadthalle, wo der Goldene Löwe (ohne Brillant) verliehen wurde. Der Auszeichnung zugrunde liegt ein Punktesystem um Mitgliedschaften und Verdienste . sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.01.2020