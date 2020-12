Airbags lösen bei Kollision mit Gullydeckel aus - Fahrzeug beschädigt

Worms.Bei der Kollision mit einem Gullydeckel auf der Mainzer Straße in Worms ist am Dienstag ein Fahrzeug beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war der Kleintransporter auf der B9 in Richtung Mainz unterwegs, als er gegen 22.30 Uhr auf Höhe der Kreuzung In der Hollerhecke einen auf seiner Fahrspur liegenden gusseisernen Schachtdeckel rammte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Deckel rund zwanzig Meter weit geschleudert und die Airbags im Fahrzeug lösten aus. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Gullydeckel auf den Kanalschacht zurückgelegt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020