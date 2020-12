Alle Gottesdienste im Internet zu sehen

Mannheim.Ab Mittwoch wird sie im Internet freigeschaltet: die Seite www.weihnachtsgottesdienste-mannheim.de. Hier werden evangelische, katholische und gemeinsam ökumenisch gefeierte Gottesdienste in den Kirchen wie auch unter freiem Himmel zusammengefasst. Die Internetseite sowie die eine Plakatkampagne sind eine gemeinsame Idee beider Dekanate. „Wir wollen die Sehnsucht nach stimmungsvollen Weihnachten mit den gebotenen Corona-Vorgaben verbinden“, sind sich der evangelische Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung einig. Die Internetseite listet alle Gottesdienste, aber auch im Internet oder per Fernsehen übertragene Feiern über die gesamten Feiertage in Mannheim und in allen Stadtteilen auf. Sie soll immer wieder aktualisiert werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020