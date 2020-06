Allein im Rolli durchs „Pfälzer Outback“ pilgern

Schifferstadt. Gekonnt lässt Mitsch Schreiner den Rollstuhl nach hinten kippeln. Seine Hände schließen sich fest um die Greifringe, ehe er den Oberkörper aufrichtet und die kleine Brücke zum Schifferstadter Bahnweiher hinunterrollt. „Das ist kein Gegner“, lächelt der Pfälzer, der die 120 Kilometer lange Strecke des ersten barrierefreien Pilgerweges in Deutschland getestet hat. Die Route orientiert sich an den legendären Jakobswegen und führt vom rheinhessischen Worms ins französische Lauterbourg.

Autorin Beate Steger hat die Beschreibung für das neue Buch „Pilgern für alle - barrierefrei unterwegs“ mit viel Liebe zum Detail aufgeschrieben. Initiiert und koordiniert wurde das Projekt von der Jakobusgesellschaft, die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ebenso erreichen möchte wie Familien mit Kinderwagen. „Das Buch heißt ja ,Pilgern für alle‘“, betont Klaus-Jürgen Tischendorf von der Jakobusgesellschaft. „Die Vorgabe war, dass es immer Richtung Santiago de Compostela gehen muss“, erklärt er.

„Weil wir den Weg als solchen ja nicht ausschildern konnten und teilweise auf vorhandene Rad- oder Wanderwege zurückgreifen, musste ich Ausschau nach markanten Punkten halten. Das können Wandbilder, eine alte Eiche oder auch ein verrostetes Gartentürchen sein“, erzählt Beate Steger. Die Autorin kennt jeden Meter der Tour, „ich fahre niemals eine Strecke mit dem Auto ab, das merkt man der Beschreibung sehr schnell an.“ Die komplette Pilgerroute hat sie auch als GPS-Track aufgezeichnet. „Und im Internet aktualisieren wir regelmäßig Toiletten, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten“, ergänzt Schreiner.

Ganze Welt bereist

Der Pfälzer sitzt seit 39 Jahren im Rollstuhl und hat trotz Handicap die ganze Welt bereist. Außerdem war er als Rollstuhl-Basketballer in Neuseeland aktiv und hat die thailändische Nationalmannschaft als Trainer zum Gewinn der Asien-Meisterschaft geführt. „Man könnte sagen, dass ich ein bisschen herumgekommen bin und mit Barrierefreiheit einige Erfahrungen gemacht habe. In Neuseeland ist jede Bar behindertengerecht und in Bhutan wird man wegen der landesüblichen Holzschwellen mehr getragen, als man rollen kann.“

Seine Erfahrungen hat er in das Buch einfließen lassen. „Knackpunkte sind Stufen und Steigungen. Ich kann ja nicht aus dem Rolli rausspringen, ihn ein paar Treppen runtertragen und mich wieder reinsetzen“, sagt er. Deshalb sollten Steigungen nicht mehr als sechs Prozent betragen, da sie sonst - vor allem bergab - sehr anstrengend seien. „Weil ein Rolli keine Bremsen hat, hält man bergab die Hände immer an den Greifringen und verkrampft sehr schnell. Bergauf ist unproblematischer“, erzählt Schreiner, wendet und schiebt sich mit kraftvollen Armbewegungen wieder zum höchsten Punkt der Brücke.

Tischendorf ist stolz auf den Pilgerweg: „Viele barrierefreie Touren sind acht oder zehn Kilometer lange Rundkurse, weil niemand auf die Idee kommt, dass auch ein Rollstuhlfahrer von A nach B kommen möchte. Unsere Strecke ist einmalig und wir sind dabei, den Anschluss ins Elsass zu planen.“ Der aktuelle Weg ende aufgrund der Verbundenheit zur französischen Jakobusgesellschaft in Lauterbourg. Trotzdem wird im Buch eine 2,8 Kilometer lange Etappe zurück ins pfälzische Berg beschrieben. „Ich bin an einem Sonntagmittag in Lauterbourg angekommen und kam mir vor wie im Wilden Westen. Bahnhof und Stadt waren ausgestorben und es fuhr kein Zug“, erklärt Steger. So sei die Stadt nur über Ausflugsverkehre ans Bahnnetz angebunden. „In Berg fahren die Züge regelmäßig, deshalb macht die kleine Schleife Sinn.“

Suche nach Toiletten

Eine große Herausforderung seien die barrierefreien Toiletten gewesen: „Mit dem Euro-Schlüssel, den jeder Schwerbehinderte beantragen darf, kann ich zwar in ganz Europa WCs auf Autobahnraststätten oder in öffentlichen Gebäuden aufschließen, bin aber auf die Öffnungszeiten angewiesen. Und manche Rathäuser sind nachmittags geschlossen“, sagt Schreiner. „Wir haben deshalb Görtz-Bäckereien aufgenommen, die haben von 5.30 bis 18 Uhr offen. „Außerdem stellen Seniorenheime auf der Strecke ihre Waschräume zur Verfügung“, ergänzt Tischendorf.

Für Mitsch Schreiner war das Pilgern eine neue Erfahrung. „Ich bin nicht gläubig, aber es ist ein wundervolles Gefühl, wenn man durch den Bienwald rollt, stundenlang keinen Menschen trifft und dann mitten im ,Pfälzer Outback’ der Turm von Büchelberg auftaucht.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020