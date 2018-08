Altbewährtes Programm mit neuen Marktmeistern

Die ersten der 36 "Schubkärchler" sind bereits aufgebaut. © Jakob

Bad Dürkheim.Zum ersten Mal seit rund einem halben Jahrhundert werden die Besucher des Dürkheimer Wurstmarktes ein neues Entrée von der Nordseite her vorfinden: Die Talstation der Gondelbahn ist weg – der rund 45 000 Quadratmeter große Platz auf den einstigen Brühlwiesen wird luftiger. Den Besuchern des größten Weinfestes der Welt vom 7. bis 11. und vom 14. bis 17. September wird das vermutlich „wurscht“ sein – sie interessieren sich eher für den Wein und seinen Preis.

Und der wird weitgehend nicht teurer sein als im vergangenen Jahr. Für eine Riesling-Schorle muss man 4,50 Euro zahlen, 20 Cent mehr als im Vorjahr. Für andere Weinschorlen wird geringfügig mehr oder weniger fällig. „Wir konnten die Preise ziemlich stabil halten“, sagte der neue Wurstmarkt-Winzermeister Helmut Darting, der nach 25 Jahren Kurt Freund ablöst: Der Chef der Dürkheimer Genossenschafts-Winzer hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Auch der alte Marktmeister Roland Poh ist nicht mehr dabei: Sein Nachfolger ist Tourismuschef Markus Brill.

Rund 10 000 Sitzplätze

Doch ansonsten bleibt (fast) alles beim Alten. „Herz“ des Wurstmarktgeschehens werden an den neun Markttagen und an den beiden offiziellen „Ruhetagen“ am Mittwoch und Donnerstag zwischen Vor- und Nachmarkt die 36 „Schubkärchler“ sein – kleine Zelte mit jeweils 120 Plätzen an schmalen Tischen. 4320 Sitzplätze gibt es bei den „Schubkärchlern“. Gastronomisch professioneller geht es in den drei Festzelten mit insgesamt 4080 Sitzplätzen zu oder im etwas eleganteren „Weindorf“, wo zwölf Wein- und zwei Gastronomiezelte mit zusammen 1200 Plätzen auf die Besucher warten. Mithin können auf dem Wurstmarkt gleichzeitig rund 10 000 Menschen einen Sitzplatz finden.

Bürgermeister Christoph Glogger freut sich, dass zur Eröffnung am 7. September auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kommen wird. Sie erlebt dann Punkt 18 Uhr die drei traditionellen Böllerschüsse, mit denen der Wurstmarkt seit Jahren „angeschossen“ wird. „Wir gehen davon aus, dass wieder mehr als 600 000 Besucher zum Wurstmarkt kommen werden. Für alle Organisatoren in unserer kleinen Stadt ist das eine Riesenherausforderung.“ Sie holten für den Vergnügungspark wieder rund 275 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte auf den Markt, darunter unter anderem als Neuheiten eine Achterbahn, ein Riesenkettenflieger mit einer Höhe von 80 Metern und eine Überschlagschaukel.

Angst vor „Alkoholsünden“ muss kein Autofahrer haben: Die RNV-Linie 4/4A fährt zum Beispiel freitags und samstags ab 17 Uhr von Mannheim/Ludwigshafen im Zehn-Minuten-Takt an die Weinstraße. Für den Heimweg fahren die Züge nachts von 0.20 bis 1.20 Uhr alle sechs Minuten ab Bad Dürkheim, bis 1.32 Uhr alle acht Minuten, danach alle zehn Minuten.

Rund 100 000 Fahrgäste werden erwartet. Dazu kommen „einige zigtausend“ auf den Bahnstrecken in Richtung Neustadt oder Grünstadt, die zahlenmäßig nicht erfasst werden können. Wenn alles gut geht, gibt es vielleicht auch einen neuen Besucherrekord auf dem Wurstmarkt: Der alte steht bei 685 000. rs