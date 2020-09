Alte Rassen bedroht

Diese „Bergischen Schlotterkämme“ leben in Landau. © Zoo Landau

Landau.Der Landauer Zoo beteiligt sich an einem vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderten Zuchtprojekt zur Erhaltung bedrohter Nutztierrassen. „Viele Besucher denken bei der Erhaltung gefährdeter Arten meist an Wildtiere, dabei sind auch 64 Prozent aller einheimischen Haustierrassen gefährdet“, weiß Zoodirektor und Tierarzt Jens-Ove Heckel zu berichten. Ziel des Projektes sei es außerdem, das Aussterben einheimischer Nutztiere in der Zooschule zu behandeln.

Schon jetzt leben im Landauer Streichelzoo Bergische Schlotterkämme und Deutsche Großsilber-Kaninchen. „Wie viele alte Nutztierrassen tragen sie gute und wertvolle Eigenschaften in sich, die den heutigen klassischen Hochleistungsrassen inzwischen oft fehlen“, betont Kai Frölich, Direktor von Europas größtem Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen, dem VdZ-Tierpark Arche Warder. Die alten Rassen kämen mit der ganzjährigen Haltung auf der Weide besser zurecht, seien gesünder und nachhaltiger. sin

