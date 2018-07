Am Sonntag Fahrraddemo

Anzeige

Rhein-NEckar.Eine Demonstration auf Rädern soll es werden: „Radschnellweg Rhein-Neckar – jetzt!“ lautet das Motto einer Fahrraddemonstration am Sonntag, 8. Juli. Damit wollen die Organisatoren ihrer Forderung nach dem Radwegeausbau Nachdruck verleihen. Start ist um 11 Uhr in der Heidelberger Vangerowstraße am Thermalbad. Über rund 26 Kilometer führt der Weg über Schriesheim nach Mannheim.

Ziel ist die Veranstaltung „Sport und Spiel am Wasserturm“. Schirmherr ist der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und Vorsitzende des Verbandes Region Rhein-Neckar, Stefan Dallinger. Mitveranstalter der Raddemo sind der ADFC Rhein-Neckar, der Studierendenrat der Uni Heidelberg, die Grünen und der Radsportverein Heidelberg. Am Donnerstag, 12. Juli, wird das Regierungspräsidium in der Stadthalle Heidelberg die Bürger über den aktuellen Planungsstand informieren. Beginn der Auftaktveranstaltung für das Projekt ist um 18 Uhr. bjz