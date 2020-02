Amara sucht Stammzellen

Lebensgefährlich erkrankt: die vierjährige Amara. © privat

Frankenthal.Die vierjährige Amara ist an Leukämie erkrankt – und braucht einen Stammzellenspender. Nun rufen Eltern und Erzieher aus ihrem Kindergarten eine Typisierungsaktion ins Leben: Am 29. März zwischen 12 und 16 Uhr können sich Interessierte in der Friedenskirche in Frankenthal bei der Stefan-Morsch-Stiftung typisieren lassen. Neben der Typisierung gibt es Livemusik und Zumba für den guten Zweck: Gegen eine Spende von zehn Euro können Personen mittanzen. Mit den Spenden sollen die Typisierungskosten von rund 40 Euro pro Person gedeckt werden. Typisieren lassen können sich Menschen zwischen 16 und 40 Jahren per Speichelprobe. apt

