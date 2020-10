Amerikanischer Sumpfkrebs taucht in der Pfalz auf

Großniedesheim.Drohend hebt der stattliche Krebs die feuerroten Scheren und winkt damit wie ein Fluglotse auf dem Rollfeld. „Wenn der Rote zwickt, tut das ganz schön weh. Er ist ziemlich aggressiv und würde in einem Weiher auch an die Badegäste gehen“, erzählt Timo Hess. An diesem Abend ist er mit David Diemer und Ralf Kopecek vom Sportanglerverein Lambsheim auf der Jagd nach den exotischen Scherenträgern. Der „Rote“ ist nämlich ein Amerikanischer Sumpfkrebs und hat in unseren Gewässern ebenso wenig zu suchen wir ein Tiger im Pfälzerwald, weil er die einheimischen Tierarten verdrängt und der biologischen Vielfalt schadet. Deshalb haben die Sportangler im Auftrag der Verbandsgemeinde Lambsheim 15 Reusen rund um das Großniedesheimer Biotop und den Eckbach ins Wasser gelassen, die jeden Abend kontrolliert und geleert werden.

Von Spaziergänger fotografiert

„Ein Spaziergänger mit seinem Hund hat den Sumpfkrebs im November mitten auf einem Weg entdeckt. Weil er so ungewöhnlich aussieht, hat ihn der Gassi-Geher fotografiert und das Bild der Unteren Naturschutzbehörde geschickt“, erzählt Ralf Kopecek. Die sei sofort alarmiert gewesen, da die Roten Amerikanischen Sumpfkrebse zu den invasiven Arten gehören, die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume und Ökosysteme beeinträchtigen. Zudem stehe „der Rote“ auf einer Liste der EU-Kommission mit eingewanderten, potenziell schädlichen Arten, deren Ausbreitung verhindert werden muss.

Mit Eimer, Futter, Erfassungsbögen und allerhand anderem Material bahnt sich das Team den Weg durch das Dickicht rund um den Biotop-See und hinunter zum Eckbach. Diemer zieht einen braunen Käfig mit einem Seil an Land, in dem zwei Krebse sitzen: „Das sind Kalikokrebse, die stammen auch aus Nordamerika, sind irgendwann ausgesetzt worden und haben sich am Rhein angesiedelt, weil sie in den Auen die gleichen Lebensbedingungen vorfinden wie in ihrer Heimat am Mississippi.“ Deshalb werden die Krustentiere vermessen, fotografiert und landen, nachdem ihr Geschlecht bestimmt ist, in einen grünen Eimer.

„Einheimische Krebse gibt es in unserem Gebiet fast gar nicht mehr, nur noch die eingeschleppten Arten, die entweder aus Gartenteichen abgehauen oder ausgesetzt worden sind. Nur im Pfälzerwald leben noch Edelkrebse, deshalb wollen wir unbedingt verhindern, dass sich der Sumpfkrebs durch das Gewässersystem weiter ausbreitet“, erklären die Angler. Die Roten seien bis vor einigen Jahren im Handel zu haben gewesen und wegen ihrer schönen Färbung gerne gekauft worden. „Seit sie auf der EU-Liste stehen gibt es aber ein Haltungs- und Vermarktungsverbot“, ergänzt Hess. Gefährlich seien sie nicht nur wegen ihres Appetits auf Fisch- und Amphibienlaich, was die Pfälzer Fauna dezimiert, sondern auch weil sie die – für Menschen ungefährliche – Krebspest übertragen. „Die Roten sind gegen diese Pilzerkrankung immun, für alle europäischen Flusskrebse ist sie aber tödlich. Da die Sporen bis zu 14 Tage im Wasser bleiben und die Krebse auch noch bis zu zwei Kilometer über trockenen und vier Kilometer über feuchten Boden wandern, kann sich die Krebspest schnell verbreiten.“

Krustentiere landen im Topf

In der nächsten Reuse sitzt ein stattlicher Krebs, der wie ein Dinosaurier kleine rote Dornen auf den knallroten Scheren hat. „Eindeutig ein Sumpfkrebs. Und kein Kleiner, das könnte eines der ersten Exemplare sein, das hier aufgetaucht ist“, sagt Hess. Ein Blick auf das bewegliche Hinterteil zeigt, dass es sich um ein Weibchen handelt: „Das hat zwei Beinpaare weniger als ein Männchen“, erklärt Diemer und trägt elf Zentimeter in die Größentabelle ein. Aus der nächsten Falle flutschen drei winzige Fische, die das Team schnell wieder in den Bach befördert: „Diese Bitterlinge gehören zu den stark bedrohten Kleinfischarten.“

Anders als der Beifang mit Schuppen landen alle Krebse später im Kochtopf und werden als Fingerfood zum Butterbrot verzehrt. „Laut Tierschutzgesetz muss man sie in kochendem Wasser töten und wegwerfen wäre doch schade. Im Gegensatz zu den tiefgekühlten Importen aus China sind diese hier nicht mit Chemie belastet“, betonen die drei Krebsfischer aus der Pfalz. Fast 700 Krustentiere haben sie seit August aus den Reusen geholt – bis November geht die Jagd weiter.

