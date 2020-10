Ampeln in Pfalz auf Rot

Rhein-Neckar.Nach dem Ende der Herbstferien sind in vielen pfälzischen Gemeinden die Corona-Ampeln am Montag von Orange auf Rot gesprungen. Das bedeutete auch, dass in weiterführenden Schulen nun erstmals eine Maskenpflicht während des Unterrichts gilt. In Speyer berichteten Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums, dass sie unter der Maske sehr geschwitzt hätten und dass es seine Zeit brauchen werde, bis man sich daran gewöhnt habe, den Mund-Nasenschutz über mehrere Stunden zu tragen.

Am Montag meldeten der Rhein-Pfalz-Kreis, die Stadt Frankenthal ebenso wie die Domstädte Worms und Speyer eine Überschreitung des Inzidenzwerts von 50 Neuinfektionsen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aus diesem Grund werden die genannten Städte und Kreise am Dienstag zu weiteren Beratungen mit dem Land zusammenkommen.

Die Allgemeinverfügungen der Städte sehen unter anderem Verbote für Kontaktsportarten vor. Gastronomiebetriebe dürfen zwischen 23 und 6 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Im Gegensatz zum ersten „Lockdown“ dürfen Bordelle unter Erfüllung der Hygieneauflagen geöffnet bleiben. sal

