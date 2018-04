Amt schließt Wohnbereich im Altenheim

Anzeige

Der Großteil der im Heim lebenden Menschen könne innerhalb des Hauses umziehen, so dass nur noch zwei Wohnbereiche betrieben werden müssten. Mit der Maßnahme soll nach Darstellung der Sprecherin gewährleistet werden, dass das Personal effizienter und konzentrierter eingesetzt werden kann. Umziehen müssten etwa zehn Bewohner.

Wie berichtet, hat die Angehörige der 92-Jährigen alles aufgeschrieben, was ihr in dem Heim aufgefallen ist – das Gedächtnisprotokoll liegt dieser Zeitung vor. Demnach säßen demente Menschen vor ihrem Essen und wüssten nicht, was sie damit anfangen sollen – von den Pflegern geholfen werde ihnen nicht. Auf einem Angehörigenabend schilderte ihr ein Mann, dass er seinen Verwandten mit dem Gesicht im Teller vorgefunden habe.

„Schockierende Zustände“

Als eine demente Frau sich an ihre Kriegserlebnisse erinnert fühlte, nach ihrem Sohn schrie und um ihr Leben bangte, habe ein Pfleger zu einer Kollegin gesagt: „Ich werde ihr was geben, damit das aufhört.“ „Ich war schockiert und erachte die Zustände als nicht tragbar. Ich mache sie öffentlich, weil ich befürchte, dass auch andere Bewohner dort kein gutes Leben haben“, betonte die Tochter.

Nach Angaben von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) waren auch im vergangenen Januar „gravierende Mängel“ in der pflegerischen Versorgung der Bewohner festgestellt worden. „Es gab wieder Probleme in der Organisation des Personals“, sagte sie gestern im Landtag. Freiberufliche Mitarbeiter hätten Doppelschichten gemacht, was zu einer Gefährdung der Bewohner führen könne. Derzeit seien mehr als die Hälfte der Pflegefachkräfte sogenannte Freiberufler, was sich negativ auf die Betreuung der Bewohner auswirke. Von Mai an sollen deshalb bei Bedarf nur noch Mitarbeiter über Leasing-Firmen und keine freiberuflichen Fachkräfte mehr beschäftigt werden. Falls die Maßnahmen nicht griffen, wäre auch eine vollständige Schließung zu erwägen, sagte sie. lrs/sin

