Amtsarzt mit Beil angegriffen

Landau.Weil er mit einem Beil auf einen Amtsarzt losgegangen ist, hat die Staatsanwaltschaft Landau ein sogenanntes Sicherungsverfahren gegen einen 63-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße beantragt. „Ziel ist es, den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen“, so ein Behördensprecher.

Der Amtsarzt hatte den Pfälzer wegen seines psychisch auffälligen Verhaltens untersuchen wollen, als dieser an der Haustür mit einem Beil in Richtung seines Kopf hieb. Der Arzt erlitt Schnittverletzungen am Arm. Rechtlich stuft die Behörde die Tat als versuchten Mord ein. Einem Gutachten zufolge sei Mann aber wegen einer seelischen Störung wohl schuldunfähig, hieß es. sin

