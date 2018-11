Amtsarzt untersucht Kindsmutter

Frankenthal.Die Planung für den Frankenthaler Babymord-Prozess stockt. Wie es bei den nächsten Terminen inhaltlich weitergeht, hängt von der amtsärztlichen Untersuchung der Kindsmutter ab, die gestern erfolgen sollte. Damit will das Gericht feststellen, ob die Frau tatsächlich wegen psychischer Probleme vernehmungsunfähig ist, wie es die Stadtklinik diagnostiziert hatte. „Die Ergebnisse sollen in einer Woche kommen. Bei Verhandlungsunfähigkeit müssen wir sehen, welche rechtlichen Konsequenzen das hat“, sagte der Vorsitzende der Großen Strafkammer, Alexander Schräder, gestern. Wenig Erhellendes brachte die Vernehmung eines Beamten, der als leitender Ermittler in dem Fall tätig war. Er befindet sich in der Wiedeeingliederung, konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht vorbereiten und lediglich auf die Akte verweisen. Der Prozess geht am 7. Dezember weiter. jei

