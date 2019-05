Amtsgericht evakuiert

Weinheim.Die Drohung kam am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr vom Band und sorgte für einen Ausnahmezustand in der Weinheimer Innenstadt. Ein anonymer Anrufer hatte dem Polizeipräsidium Mannheim mitgeteilt, dass am Amtsgericht in Kürze eine Bombe hochgehen werde. Polizei und Rettungskräfte reagierten sofort. Der Bereich rund um die Ehretstraße wurde großräumig abgeriegelt, das Amtsgericht sowie Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft wurden evakuiert. Vier Polizeihunde suchten nach Sprengstoff. Kurz nach 12 Uhr gab es Entwarnung. Erste Ermittlungen der Kripo ergaben, dass der Anruf von der Telefonzelle vor der Stadtbibliothek aus abgesetzt worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Der Tatvorwurf: Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Hinweise nimmt die Polizeiunter 0621/174 44 44 entgegen. vmr

