An der Bahnlinie in Schlierbach begann der Weg in die Politik

Heidelberg.Auf zwei Seiten steht, was der Heidelberger CDU-Chef Alexander Föhr ab Herbst 2021 sein möchte – nämlich Bundestagsabgeordneter. Der 39-Jährige hat sich in dieser Woche offiziell in einem Brief an die CDU-Mitglieder des Wahlkreises Heidelberg-Weinheim gewandt und seine Kandidatur für die Nachfolge des langjährigen Abgeordneten Karl A. Lamers angekündigt.

Über die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union kam Föhr 1999 zur CDU. Auf dem Weg dahin ist ihm besonders ein Ereignis aus dem Jahr 1997 an der Bahnlinie in Heidelberg-Schlierbach in Erinnerung, was seinen Weg in die Politik beförderte. „An der Strecke war eine Baustelle, die nicht abgesperrt und gefährlich für Kinder war. Ich sah das, rief bei der Stadt an und schrieb einen Brief. Wenig später war das vernünftig gesichert“. Daraus habe er abgeleitet: „Siehst Du, man kann doch was bewegen.“ Und damit war die Idee geboren, noch mehr bewegen und gestalten zu wollen.

Beruflich ist das ehrenamtliche Vorstandsmitglied des Caritasverbands Heidelberg seit sieben Jahren bei der AOK Baden-Württemberg tätig – als Abteilungsleiter mit Personalverantwortung. „Gesundheitspolitik ist mir ein wichtiges Anliegen“, beschreibt Föhr, der „wohnortnahe Gesundheitsangebote durch regionale Kooperationen von Partnern für unverzichtbar“ hält.

Vor der Arbeit bei der AOK war Föhr von 2008 bis 2012 im Referat des parteilosen Heidelberger Oberbürgermeisters Eckart Würzner beschäftigt; dort schrieb er Reden, organisierte Termine und verantwortete das Europabüro der Stadt.

Föhr war einst Lamers’ Referent

Föhr absolvierte nach dem Abitur den Wehrdienst in Hardheim am östlichen Rand des Odenwalds und schloss dort als Hauptgefreiter ab. Bei der Bundeswehr lernte er, „dass in einer freiheitlichen Gesellschaft der Einzelne nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat“. Der 39-Jährige zählt nach eigenen Angaben zu seinen besonderen Stärken, „unterschiedliche Menschen miteinander verbinden zu können“. Beim Sport mag Föhr vor allem Fußball und bekennt sich als Fan des Karlsruher SC.

Für Karl A.Lamers, den er im kommenden Jahr im Deutschen Bundestag beerben möchte, war Föhr zudem von 2003 bis 2005 persönlicher Referent im Wahlkreisbüro. Lamers holte in den vergangenen 25 Jahren fünfmal sein Bundestagsmandat im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim direkt, zweimal zog er über die Landesliste ins Parlament ein. Seit 13 Jahren ist er Stellvertretender Vorsitzender im Verteidigungsausschuss.

Dass es weitere Bewerber um die Nachfolge Lamers auf einer noch zu terminierenden Delegiertenkonferenz der CDU gibt, ist unwahrscheinlich. Ein möglicher Kandidat, der Ladenburger CDU-Chef Bastian Schneider, winkte gestern auf Anfrage dieser Redaktion ab. „Ich finde es toll, dass Alexander Föhr antritt und werde ihn dabei voll unterstützen“, sagte der 29-Jährige, auch stellvertretender Bundes-Vorsitzender der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union und hauptberuflich Richter am Verwaltungsgerichtshof Karlsruhe.

Der Wahlkreis Heidelberg-Weinheim umfasst Heidelberg, Weinheim, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hemsbach, Eppelheim, Hirschberg, Schriesheim, Laudenbach, Ladenburg und Ilvesheim.

