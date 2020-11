Anbieter Lime mit Einstieg zufrieden

Rhein-Neckar.100 Tagen nach Beginn des Engagements in Mannheim und Ludwigshafen hat E-Scooter-Anbieter Lime am Montag ein erstes Fazit gezogen. „Wir sind sehr zufrieden mit den ersten 100 Tagen seit dem Start in Ludwigshafen und Mannheim am 14. August”, sagt Alexander Graf von Pfeil, General Manager bei Lime in Deutschland. Mit etwa 1 000 weiß-grünen Geräten bietet das Unternehmen eine Mobilitätsalternative in der Metropolregion. Trotz der Wintermonate rechnet das Unternehmen mit steigendem Bedarf. Lime mit einer Flotte von über 40 000 E-Scootern und E-Bikes in 30 deutschen Städten der größte Betreiber von Elektrofahrzeugen in Deutschland. sal

