Andreas Sturm wird Generalvikar

Speyer.Der 43-jährige Pfarrer Andreas Sturm wird neuer Generalvikar des Bistums Speyer und damit Stellvertreter von Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Dies gab das Bistum gestern bekannt. Der Generalvikar ist Leiter der Kirchenverwaltung. Jung wird das Amt am 10. Juni übernehmen, dem Tag, an dem sein Vorgänger Franz Jung in Würzburg zum Bischof geweiht wird.

Andreas Sturm stammt aus Gerolsheim bei

