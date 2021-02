Angebot ausgeweitet

Heidelberg.Die Jugendringe in der Rhein-Neckar-Region haben ihr Fortbildungsangebot für das erste Halbjahr 2021 erweitert. „Da aktuell nahezu 100 Prozent der Angebote digital durchgeführt werden, spielt die Entfernung für die Teilnehmer keine Rolle“, erklärt Manfred Shita, Leiter des Bildungsreferats beim Stadtjugendring Mannheim. In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Stadtjugendringe Heidelberg und Weinheim sowie der Kreisjugendringe Rhein-Neckar und Karlsruhe werden künftig 35 Angebote präsentiert – die meisten davon kostenlos. Während die Seminare bis zu den Osterferien nahezu ausnahmslos digital stattfinden, planen die Jugendringe für das zweite Quartal mit eingeschränkten Präsenzangeboten. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter 0621/338 56 12 oder per Mail an info@sjr-mannheim.de. red

