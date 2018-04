Angeklagte weiter in Haft

Anzeige

Frankenthal/Ludwigshafen.Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hat im Mordfall Torun Haftbeschwerden der drei Angeklagten verworfen. Dies teilte das Gericht gestern in einer Pressemitteilung mit. Die Angeklagten hatten gegen die weitere Fortdauer ihrer Untersuchungshaft protestiert, damit aber keinen Erfolg gehabt.

Die drei Angeklagten sitzen seit Januar 2017 in Untersuchungshaft. Seit Oktober vergangenen Jahres müssen sie sich vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten, weil sie den Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun und einen Automatenaufsteller aus Brühl ermordet haben sollen.

Die erste Strafkammer des Landgerichts hat neben diesem noch zwei weitere Großverfahren in der Arbeit. So wird seit Dezember 2017 hier die Neuauflage des Frankenthaler Babymordprozesses verhandelt, und seit September 2017 geht es vor der Kammer auch um die mutmaßlichen Morde in einem Lambrechter Seniorenheim. Das Oberlandesgericht hat nun festgestellt, dass das „Torun“-Verfahren bislang mit der besonderen Beschleunigung verhandelt werde, wie dies für Haftsachen erforderlich sei. bjz