Angeklagter braucht noch Zeit

Darmstadt/Löhrbach.Die für Freitag vorgesehenen Plädoyers von Staatsanwältin Susanne Deltau und Verteidiger Moritz David Schmitt sind noch einmal verschoben worden. Der Prozess am Darmstädter Landgericht gegen einen 60 Jahre alten Mann aus Löhrbach, der am Tag der geplanten Zwangsversteigerung im März sein Haus in die Luft gesprengt haben soll, wurde stattdessen sogar gleich um zwei weitere Verhandlungstage verlängert.

Grund: Der wegen Brandstiftung und Herbeiführung einer Explosion Angeklagte, braucht noch einige Tage, um sich auf eine von ihm angekündigte Stellungnahme vorzubereiten. Dabei muss er allerdings ohne die von der Polizei beschlagnahmte Festplatte auskommen. Der 60-Jährige hatte um Zugriff auf einen Teil dieser Daten gebeten, um seine Aussagen „mit Beweisen“ untermauern zu können. Der Art der Verschlüsselung der Festplatte wolle er aber noch wie vor nicht preisgeben.

Der Vorsitzende Richter, Mathis Dreher, entsprach dieser Bitte jedoch nicht. Ein Auszug der Daten könne nicht als Beweismittel zugelassen werden. Sollte der Inhalt der Festplatte Gegenstand der Verhandlung werden, dann nur in vollem Umfang. Dies lehnte der Angeklagte, der nach wie vor jede Schuld im März von sich weist, jedoch ab.

Die Staatsanwaltschaft geht indessen davon aus, dass er mit Gasflaschen, Benzin und einem selbstgebauten Zünder die Explosion herbeigeführt hat.

„Ein normales Leben“

Zuvor hatte Experte Klaus Demisch (Hanau) die Ergebnisse eines zweiten psychiatrischen Gutachtens vorgelegt. Er hatte den Angeklagten knapp eine Stunde untersucht. Wichtigstes Ergebnis: Der Löhrbacher ist voll schuldfähig, auch wenn ihm der Arzt eine „narzisstische Persönlichkeitsstörung“ attestierte.

Gegen eine Depression während der Zeit des Zwangsversteigerungsverfahrens spreche, dass er danach nach Abzug aller Schulden immerhin noch über ein Kapital von 100 000 Euro verfügt hätte. Das vollbepackte Auto erklärte der Angeklagte dem Psychiater gegenüber damit, dass er sich schon auf das Verlassen des Hauses vorbereitet habe. Auch ohne die Zwangsversteigerung habe er das für ihn allein zu große Haus verlassen wollen.

Als im Grunde einzigen Fehler in seiner Lebensplanung nannte der 60-Jährige nach Aussage des Gutachters, er habe versäumt, dem Meisterbrief noch ein Studium folgen zu lassen. Demisch: „An der Einsichts- und Handlungsfähigkeit gibt es keine Zweifel.“ Sollte der Angeklagte die Tat nicht begangen haben, liege keine Persönlichkeitsstörung vor. Dagegen müsse man von einer schweren Störung ausgehen, wenn der 60-Jährige der Tat überführt würde. Die Verhandlung geht am Dienstag, 29. Oktober, 8 Uhr weiter.

