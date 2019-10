Angeklagter gesteht Messerattacke auf junge Wormserin

Mainz. Die dunkelbraunen Augen des Angeklagten scheinen sich vor Aufregung zu überschlagen, während er im Stakkatotakt auf seinen Dolmetscher einredet. Dieser hat sichtlich Mühe, die teils unzusammenhängenden Erzählungen des Tunesiers zu übersetzen. So beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Wormserin - der im März bundesweit für Aufsehen gesorgt hat - vor dem Landgericht Mainz mit einer beschwerlichen Befragung über mehrere Stunden. Obwohl Ahmed T. die tödliche Attacke auf seine damalige Freundin - die er beharrlich „Ehefrau“ nennt - einräumt, bleiben am ersten Verhandlungstag viele Fragen offen.

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen begleiten den Prozess. So müssen sich alle Besucher, darunter zwei Schulklassen, vor dem Betreten des Sitzungssaals durchsuchen lassen. Das hat der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert angeordnet. Unmittelbar nach der Tat hatte der damalige Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel eine Morddrohung erhalten, weil er an den Zusammenhalt der Menschen appellierte.

Verminderte Schuldfähigkeit

Die Anklage geht davon aus, dass Ahmed T. mit seiner Freundin vor der Tat gestritten hat. Das Paar lebte im Haus ihres Vaters im Wormser Nordend. Während der Auseinandersetzung sei er im Flur gestanden, während die 21-Jährige mit dem Rücken zu ihm auf dem Bett gelegen habe. Laut Anklage hat er das Überraschungsmoment „bewusst ausgenutzt“, als er die junge Frau mit 30 Stichen tötete. Deshalb lautet der Vorwurf heimtückischer Mord. Allerdings soll er im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben, weil er unter einer wahnhaften Störung leidet. Am Ende des Verfahrens könnte deshalb die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik stehen.

In Episoden erzählt Ahmed T. davon, wie er seine „Ehefrau“ kennengelernt hat, und davon, dass es in der Beziehung „einige Probleme“ gab. Die junge Frau sei eifersüchtig gewesen und habe ihn oft provoziert. „Sie hat kaltblütig gesprochen, das war der Grund, warum ich weggehen wollte“, berichtet er atemlos. Immer wieder braucht er Pausen und verlangt Wasser, das Justizbedienstete gläserweise holen.

„Ich wollte ausziehen und nach Italien zur Mutter meines Sohnes gehen“, schildert er seine Pläne. Einige Zeit vor der Tat sei er bereits auf dem Weg dorthin gewesen. Doch auf der Fahrt durch die Schweiz habe man ihn wegen fehlender Papiere festgenommen. „Als ich nach drei Tagen aus dem Gefängnis kam, hat sie mich angerufen und überredet, wieder zu ihr zurückzukommen.“ Über die Tatnacht und den Angriff möchte Ahmed T. eigentlich nicht reden. Er tut es trotzdem - allerdings nicht ohne immer wieder abzuschweifen und sich in Details zu verlieren.

Auslöser für den Streit sei ein Video gewesen. So habe die 21-Jährige ihn betäubt, vergewaltigt und alles mit dem Handy gefilmt. Der Übergriff sei kein normaler Sex gewesen, „sondern etwas, das in meinem Wörterbuch nicht vorkommt“. Auf mehrmaliges Nachfragen, ob er auch sicher sei, dass es eine Vergewaltigung gegeben habe, nickt Ahmed T. energisch: „So etwas spürt man.“ Mit dem Missbrauch habe sie ihn „zerstört“ und in seiner Männlichkeit verletzt. Gedroht, das Video jemandem zu zeigen, habe die 21-Jährige indes nicht. „Ich hatte nur Angst davor, dass sie es der Mutter meines Kindes schickt.“

Streit um Missbrauchsvideo

In der Tatnacht habe er erfahren, dass es dieses Video gibt: „Ich bin wahnsinnig geworden. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen, habe das Messer in die Hand genommen und sie angegriffen.“ An eine Reaktion der jungen Frau kann er sich nicht erinnern. „Sie hat nicht erwartet, dass ich sie angreife, weil sie ja mit dem Rücken zur Tür lag.“

Kaum habe er das Blut gesehen, sei er in Panik geraten. „Ich bin zur Polizei gerannt, was hätte ich sonst tun sollen? Ich hatte die Hoffnung, dass sie noch lebt“, sagt er aufgelöst. Die Mutter des Opfers verlässt von Weinkrämpfen geschüttelt den Saal, als er sachlich hinzufügt: „Es gab keinen Grund, sie umzubringen.“

