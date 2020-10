Angeklagter gilt als „extrem gefährlich“

Frankenthal.Als die Angeklagten Faik D. und Zlatan S. an diesem Montagmorgen in Handschellen in den Gerichtssaal im Frankenthaler Landgericht geführt werden, zeigt sich D. fast schon provozierend: Der 43-Jährige lacht laut und begrüßt grinsend den Staatsanwalt sowie die Zuschauer. Er gilt als Haupttäter im Indizienprozess um einen verabredeten Raubüberfall auf eine Autovermietung im hessischen Weiterstadt. Und er gilt – laut kroatischer Polizei – als „extrem gefährlich“.

Im Januar dieses Jahres erhielt das Polizeipräsidium Südhessen einen Hinweis von der kroatischen Behörde. „Die Info lautete: Es soll in den nächsten Tagen einen Raub geben“, berichtet ein sogenannter VP-Führer der Kriminalpolizei vor dem Landgericht Frankenthal. Er nimmt die Erkenntnisse von Vertrauenspersonen auf und gibt sie in Prozessen vom „Hörensagen“ zu Protokoll. „Dann musste ziemlich schnell gehandelt werden“, so der VP-Führer.

D. und der 41-jährige S. aus Bosnien und Herzegowina wurden observiert und schließlich durch einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) – noch vor dem geplanten Überfall – in einer Wohnung in Ludwigshafen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten in Wien ein in der Slowakei angemietetes Fahrzeug entgegennahmen und nach Deutschland einreisten. Anschließend sollen sie sich in Wendlingen zwei halb automatische Schusswaffen besorgt haben. Richter Matthias Naumann verweist an diesem Morgen auf einen slowakischen Mietvertrag für einen Pkw.

Name taucht in Mietvertrag auf

Dieser enthält den vollen Namen des Beschuldigten S. Zudem konnten die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen auf dem Handy von S. eine Vielzahl von Bildern feststellen, die sowohl Waffen als auch Betäubungsmittel zeigen. „Das passt zu dem Bild, das uns die kroatische Polizei vermittelt hat“, sagt der Ermittlungsführer der Kriminalpolizei Südhessen. Er war in dieser Verhandlung bereits einige Male als Zeuge geladen worden. Teil der Informationen der kroatischen Beamten war auch der Spitzname „Sejo“.

„Sejo soll bewaffnet und gewalttätig sein“, so der Ermittlungsführer. „Der Name taucht in Nachrichten und Kontakten auf dem Handy mehrmals auf.“ Bislang habe man den Spitznamen allerdings keinem der Angeklagten zuweisen können. In einem weiteren Vermerk aus Kroatien heißt es: „Sejo ist extrem gefährlich“. Ob es sich also bei dem Hinweis, D. sei „extrem gefährlich“ schlicht um eine Verwechslung mit der Person „Sejo“ gehandelt habe, verneint der Ermittlungsführer. Am 9. November werden die Plädoyers im Indizienprozess gehalten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020