Angeklagter könnte frei kommen

Frankenthal.Seit mehr als zweieinhalb Jahren sitzt der Angeklagte im Frankenthaler Babymordprozess in Untersuchungshaft – nun muss das Oberlandesgericht in Zweibrücken überprüfen, ob der 35-Jährige, der seine zwei Monate alte Tochter Senna vom Balkon geworfen haben soll, auf freien Fuß kommt. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angeordnet.

Die Verfassungsrichter gaben in einem gestern veröffentlichten Beschluss einer Verfassungsbeschwerde des Mannes statt. Der seit Mai 2016 ohne Urteil in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte sei in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Nun ist wieder das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken am Zug. Wir haben die Akten angefordert und werden nächste Woche darüber entscheiden“, sagt ein Sprecher auf Anfrage.

„Ich sehe da keinen Spielraum für das Oberlandesgericht“, sagte Verteidiger Alexander Klein. Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem eine äußerst geringe Verhandlungsdichte beim Landgericht Frankenthal kritisiert. Dazu sagte Klein, das Gericht habe zwar 19 weitere Termine bis April und damit künftig eine höhere Frequenz angesetzt. Dies sei aber Augenwischerei, da an einigen Terminen weder er noch ein bestimmter Sachverständiger zur Verfügung stünden. lrs/sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019