Angeklagter Vater schildert erstmals den gewaltsamen Tod der zwei Monate alten Senna

Frankenthal.Unter Tränen hat der wegen Mordes angeklagte Vater der kleinen Senna vor dem Landgericht Frankenthal erzählt, wie er das zwei Monate alte Baby im Kokain-Wahn vom Balkon fallen ließ. Über eine Stunde lang spricht der Mann davon, wie er in Frankfurt Kokain gekauft hat und vier Tage „auf Koks“ war. An die verhängnisvolle Nacht könne er sich nur noch in Bruchstücken erinnern. Er habe gedacht, Sennas Mutter alarmiere wegen ihrer Ehestreitigkeiten die Polizei. „Ich habe Panik bekommen, dachte, jeden Moment steht das SEK vor der Tür. Ich habe die Rollläden heruntergelassen, damit die Scharfschützen mich nicht treffen“, erzählt er.

Vor seinem Freund - den einzigen Augenzeugen - habe er auch Angst gehabt. „Er war so aggressiv, ich dachte, er will mich beißen. Dann stand er plötzlich neben der Wiege und ich habe geglaubt, dass er Senna was tun will.“ Die Worte seines Freundes hätten für ihn keinerlei Sinn ergeben. „Er hat gebrabbelt und gebrabbelt, aber ich habe kein Wort verstanden.“ In Todesangst habe er „die Kleine“ aus der Wiege geholt, warum er auf den Balkon gegangen sei, wisse er selbst nicht. „Ich habe Blitze gesehen und war überzeugt, dass das eine Frau vom SEK steht und sie uns jetzt erschießen wollen, ich bin gegen das Geländer gelaufen, hatte das Gefühl, dass ich falle, dass sie fällt und habe meiner Tochter ins Gesicht geschaut - beim Fallen. Ich wollte sie fangen, aber mein Körper war steif, ich konnte nur schreien und sie hat mich angelächelt.“ Erklären kann der Mann in der schwarzen Adidas-Jacke das alles nicht. „Ich hab‘ nur gewusst, sie ist gefallen.

Der Vater soll das zwei Monate alte Mädchen im Mai 2016 in Frankenthal aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und es so getötet haben. Er ist unter anderem wegen Mordes angeklagt. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall einer Richterin ist es nun der zweite Prozess vor der Großen Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts, der klären soll, warum die zwei Monate alte Senna vom Balkon des zweiten Stocks eines Frankenthaler Mehrfamilienhauses in den Tod stürzte. (sin/dls)