Angestellte in Tresorraum gesperrt

Ilvesheim.Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Dienstagmorgen auf eine Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in Ilvesheim befindet sich der Täter auf der Flucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein bis dato unbekannter Mann am Dienstagmorgen fünf Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe in den Tresorraum gedrängt. Von Spezialkräften der Polizei wurden sie gegen 10.40 Uhr befreit.

Vier Bankmitarbeiter blieben unverletzt, einer erlitt eine Platzwunde am Kopf, die ihm der Täter durch einen Schlag mit der Waffe zugefügt hatte. Der Bankräuber erbeutete mehrere tausend Euro. Während seiner Flucht entledigte er sich seiner Waffe, die die Beamten unweit des Tatorts sicherstellten.

Um 7.50 Uhr war bei der Polizei eine Alarmmeldung eingegangen, die ein Bankmitarbeiter noch absetzen konnte. Der Alarm rief mehr als 100 Einsatzkräfte auf den Plan. Kräfte von Mobilem Einsatzkommando (MEK) und Spezialeinsatzkommando (SEK) brachten sich in Position. Die Schlossstraße und die Hauptstraße wurden knapp vier Stunden gesperrt. Häuser durften nicht verlassen werden. Das benachbarte Rathaus wurde geschlossen, weder Bedienstete noch Besucher konnten das Gebäude betreten oder verlassen. „Wir gehen von einem echten Alarm aus. Dann ist das das normale Prozedere“, äußerte sich Polizeisprecher Christoph Kunkel vor Ort. Gegen 11 Uhr kehrte Normalität ein. Auch die Besucher des Rathauses konnten ihrer Wege gehen. Ein Bürger hatte zuvor drei Stunden im Verwaltungsgebäude ausharren müssen – er wollte lediglich seinen Reisepass abholen. Um 12 Uhr waren die Schloss- und die Hauptstraße wieder befahrbar.

Video Lokales Banküberfall in Ilvesheim: Täter weiterhin flüchtig Ilvesheim, 25.06.19: Ein bewaffneter Räuber hat am Dienstagmorgen eine Filiale der VR-Bank in Ilvesheim überfallen. Er sperrte die Angestellten in einen Tresorraum. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus. (Quelle: RNF) Ilvesheim, 25.06.19: Ein bewaffneter Räuber hat am Dienstagmorgen eine Filiale der VR-Bank in Ilvesheim überfallen. Er sperrte die Angestellten in einen Tresorraum. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus. (Quelle: RNF)

Der Sohn einer Bankangestellten kritisierte gegenüber dieser Zeitung, dass seine Mutter noch um 8.15 Uhr zur Bank fahren, davor parken und das Gebäude betreten konnte, ohne dass die Polizei sie daran hinderte. In der Bank traf sie den Angaben zufolge auf den Täter und ihre am Boden liegende Kollegen. Kurz darauf sperrte der Bankräuber die Mitarbeiter in den Tresorraum. „Die Polizei hat viel zu spät abgeriegelt“, sagte der Sohn der Bankangestellten, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will.

Polizeisprecher Christoph Kunkel kennt den Vorfall nach eigenen Angaben nicht. Er sagte dieser Zeitung aber, dass er ihn nicht ausschließen könne. Grund sei, dass die Polizisten bei einem Alarm nicht direkt vor die Bank fahren. Sie stellten sich vielmehr verdeckt auf und beobachteten die Lage, um nicht eine Geiselnahme zu riskieren.

Fahndung in der ganzen Region

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die sich auf die gesamte Region erstreckten. Die Beamten suchen nach einem Mann im Alter von circa 40 Jahren, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet, trug Dreitagebart und Sonnenbrille und eventuell eine auffällige Perücke. Zeugen können sich melden unter 0621/174-44 44. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019