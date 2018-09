Angreifer sollen Hitler-Gruß gezeigt haben

Wiesloch/Stuttgart.Nachdem das Stuttgarter Innenministerium einen Polizei-Mitarbeiter wegen Verdachts der Volksverhetzung freigestellt hat, fordert die Gewerkschaft der Polizei ein konsequentes Vorgehen. „Rechten Tendenzen in der Polizei muss entschieden entgegengetreten werden. Vor allem als Polizist hat man schließlich noch mal eine höhere Verantwortung als in anderen Berufsgruppen. Erhärtet sich der Verdacht in Wiesloch, gehört der Mann nicht in die Polizei und muss entlassen werden“, sagte der Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kirstein dieser Zeitung. Generell sei es wichtig, dass „allen Einzelfällen nachgegangen werde“, so Kirstein.

Nach einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf vorwiegend türkische Gäste eines Wieslocher Eiscafés am Abend des 8. September wird auch gegen einen Polizei-Mitarbeiter ermittelt. Der Tarifbeschäftigte gehört nach Angaben des Innenministeriums zu einer Gruppe von sechs Männern aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Karlsruhe.

Ihnen werden Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung vorgeworfen, wie die Mannheimer Polizei und die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mitteilten. Die Angreifer sollen den Hitler-Gruß gezeigt und „Heil Hitler!“ gerufen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg gestern mit.

Der 30-jährige Mitarbeiter der Polizei wurde den Angaben des Ministeriums zufolge freigestellt und von allen Aufgaben entbunden. Sollten sich im Zuge des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens die Anschuldigungen gegen ihn erhärten, müsse er mit der Entlassung rechnen.

Wo genau der Tarifangestellte bislang tätig war, gab das Innenministerium aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Es sei der erste Fall dieser Art, sagte ein Sprecher. Die rasche Reaktion solle zeigen, dass in der Polizei rechtsradikales Gedankengut keinen Platz habe. Insgesamt 20 Kriminalbeamte wollen in der Ermittlungsgruppe „Marktbrunnen“ das Tatgeschehen in Wiesloch rekonstruieren. (mit dpa)

