Angriff auf Polizisten in einer Gaststätte

Neustadt/Weinstraße.Bei einem Einsatz in einer Gaststätte in Neustadt an der Weinstraße ist ein Polizist am frühen Sonntagmorgen bei einem Streit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Beamte und drei Kollegen gegen 1.30 Uhr zu einer Schlägerei in der Gaststätte in der Gutenbergstraße gerufen. Bei ihrem Eintreffen schien der Streit bereits beendet, es habe sich laut den Angaben der Beteiligten lediglich um familiäre Streitigkeiten gehandelt. Eine 58-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann gaben aber an, in der Gaststätte geschlagen worden zu sein.

Bei der Aufnahme der Personalien standen laut Angaben der Polizei rund 20 aggressive Personen den Beamten gegenüber. Die Polizisten wurden aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen. Der Versuch, die Auseinandersetzung verbal zu entschärfen, scheiterte. Ein 33-Jähriger nahm den Polizisten daraufhin in den Schwitzkasten und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als die beiden zu Boden gingen trat eine weitere Person in den Rücken des Polizisten. Der Beamte wurde dabei an der Schulter verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Situation in der Gaststätte wurde daraufhin mit Pfefferspray, Schlagstock und mithilfe von Verstärkung beruhigt.

Die beiden Beschuldigten wurden mit auf die Polizeiwache genommen. Der 33-Jährige beleidigte laut Polizei die Beamten dabei aufs Übelste und schlug gegen einen Streifenwagen.