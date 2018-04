Angriffe im Auftrag der Kunden

Anzeige

Start in Lachen-Speyerdorf

Für den Neustadter Bürgermeister ist das fünf Millionen Euro teure Vorhaben ein Vorzeige-Projekt, das „uns allen, die wir uns im Internet und den Handynetzen bewegen, Sicherheit gibt“. Die Wahl auf den Standort Neustadt sei nicht unumstritten gewesen, räumt der 8com-Chef ein. „Ich dachte, wir müssten eigentlich nach Karlsruhe oder Mannheim gehen, aber meine Frau war anderer Meinung, schließlich haben wir in Lachen-Speyerdorf in einer alten Werkstatt angefangen, sind dann mit zwei Mitarbeitern in den Wintergarten umgezogen und haben jetzt 50 Angestellte in unserem Büro in der Wallgasse“ skizziert Schartner die Entwicklung.

Das neue Cyber Defence Center biete auf 1800 Quadratmetern Platz für 100 Mitarbeiter und eine Halle für die Erforschung von automatischen Steuerungssystemen beispielsweise für Autos. Zum Areal werde auch ein Hochsicherheitsbereich mit Schleusen gehören. „Wir müssen uns ja gegen analoge Angriffe wappnen“, scherzt der Firmenchef.

Zum Alltag der Mannschaft gehörten professionelle Cyber-Attacken: Das „Team red“ – das rote Team des Unternehmens – greife im Auftrag des Kunden dessen IT-System an, um Sicherheitslücken zu identifizieren. „Ganz zu Anfang unserer Arbeit war ein Bankvorstand felsenfest davon überzeugt, dass mein Team es nicht schafft, Geld aus seinem Unternehmen zu entwenden. Ich habe ihm angeboten, dass er kein Honorar zahlen muss, wenn ich die Hälfte von dem bekomme, was wir ,stehlen’. Bedauerlicherweise ist er nicht darauf eingegangen, denn nach dem Angriff des roten Teams fehlten zehn Millionen Euro, ohne dass es irgendwer bemerkt hatte. Wir haben uns ins Fäustchen gelacht, aber als der Mann sich krank melden musste, weil er so geschockt war, haben wir gedacht, dass wir wohl vorsichtiger mit den Menschen umgehen müssen.“

Seitdem habe sich die Situation aber drastisch verändert: „Damals waren die Täter bekannt und die Sicherheitslücken immer dieselben. Heute sind die Risiken nicht beherrschbar, und die digitale Kriegsführung kostet Unternehmen in Deutschland jährlich Summen im mehrstelligen Milliardenbereich.“ Die „Facebook“-Hacker, die mit Tricks und Kniffen an die Inhalte des sozialen Netzwerks kommen wollen – seien nur ein Symptom des Gesamtphänomens. „Wir alle sind in dieser Welt unterwegs, deshalb ist es wichtig, dass unsere Kinder von der Grundschule an lernen, mit der Digitalisierung umzugehen“, betont Schartner.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018