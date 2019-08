Anhänger kippt um - fast 1000 Liter Pflanzenschutzmittel laufen aus

Dannstadt-Schauernheim.Aus einem umgekippten Anhänger sind im Rhein-Pfalz-Kreis rund 1000 Liter Pflanzenschutzmittel in einen Fluss und ins angrenzende Erdreich gelaufen. Nach dem Unfall in Dannstadt-Schauernheim am Montagabend verfärbte sich das Wasser im näheren Umfeld, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Einige tote Fische wurden entdeckt. "Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr", erklärte die Feuerwehr. Damit sich das Pflanzenschutzmittel nicht weiter ausbreiten konnte, baute sie Barrieren auf und staute den Fluss.

Die Feuerwehr flutete außerdem den gesperrten Bereich, um das verunreinigte Wasser so weit zu verdünnen, dass keine Gefahr für die Umwelt besteht. Das Pflanzenschutzmittel war bereits stark verdünt. Es war in einem landwirtschaftlichen Anhänger, der zum Spritzen von Feldern benutzt wird.

Der Anhänger soll im Laufe des Dienstags geborgen werden. Aus diesem tritt nach den Angaben der Feuerwehr kein Pflanzenschutzmittel mehr aus. In dem Tank waren ursprünglich etwa 2000 Liter der Flüssigkeit. Das betroffene Erdreich soll noch begutachtet und eventuell abgetragen werden.