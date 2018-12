Anhänger macht sich selbstständig

Worms.Der Nibelungenring war gestern Morgen in Höhe der Petrus-Dorn-Straße wegen eines Unfalls für mehr als eine Stunde halbseitig gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr um 8.30 Uhr ein Lkw mit Anhänger die B 9 in Richtung Mainz, als sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug löste und auf die Gegenfahrbahn steuert. Die entgegenkommende 39-jährige Autofahrerin bremste daraufhin stark ab, wodurch eine nachfolgende 27-jährige Fahrerin auffuhr. Ohne das erste Fahrzeug zu berühren, rollte der Anhänger unkontrolliert an der Beifahrerseite der 39-Jährigen vorbei und prallte in die rechte Fahrzeugfront des VW Polo, der hinter ihr fuhr. Beide Frauen wurden durch den Aufprall verletzt. Wegen der Bergung der Fahrzeuge kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. sal

