Anklage gegen zwei 21-Jährige

Frankenthal.Zwei 21-jährige Männer sind wegen schwerer räuberischer Erpressung in neun Fällen vor dem Landgericht Frankenthal angeklagt. Die Männer sollen zwischen November und Dezember vergangenen Jahres bewaffnet acht Tankstellen und einen Supermarkt in der Vorderpfalz und in Schwetzingen überfallen haben, teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit. Die mutmaßlichen Täter sollen laut Anklage eine, möglicherweise nicht geladene, Schreckschuss- oder Softairwaffe sowie in einem Fall ein Messer dabeigehabt haben. Die Beute liege bei mehr als 12 000 Euro. Werden die jungen Männer verurteilt, droht ihnen laut Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren. lrs