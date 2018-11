Anklage: Versuchter Totschlag

Schwetzingen.Ein 48-jähriger Mann muss sich wegen lebensgefährlicher Messerstiche gegen einen vermeintlichen Nebenbuhler vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Wie die Behörde gestern mitteilte, kam der stark betrunkene 48-Jährige am 6. Mai nachts in ein Lokal in Schwetzingen, wo seine von ihm getrennt lebende Frau mit dem späteren Opfer zu Gast war. Er prügelte auf den Mann ein, bekam Hausverbot, tauchte 20 Minuten später wieder mit einem Messer auf und stach auf den Kontrahenten ein. Der Angeschuldigte hat den Vorwurf weitgehend eingeräumt. bjz

