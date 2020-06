Anklage wegen Totschlag

Völkersweiler.Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen einen 59 Jahre alten Mann erhoben, der im Januar im südpfälzischen Völkersweiler seine 55-jährige Ehefrau umgebracht haben soll. Laut Mitteilung vom Dienstag wird dem Mann Totschlag vorgeworfen. Dem Angeschuldigten wird in der Anklage zur Last gelegt, in der Nacht zum 31. Januar mehrfach auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau eingestochen zu haben. Dabei habe er ihr Stich- und Schnittverletzungen insbesondere im Bereich des Oberkörpers und des Halses zugefügt, die zu ihrem Tod führten, so die Behörde.

Trotz umfangreicher Ermittlungen habe das Motiv des 59-Jährigen für die Tat bisher nicht aufgeklärt werden können. „Hinweise auf einen der Tat unmittelbar vorausgegangenen Streit zwischen dem Angeschuldigten und dem Opfer haben sich nicht ergeben“, heißt es in der Mitteilung. Die Stich- und Schnittverletzungen, die der mutmaßliche Täter aufgewiesen habe, müsse er sich nach Annahme der Staatsanwaltschaft selbst zugefügt haben.

Angeschuldigter ohne Erinnerung?

Der Angeschuldigte, der in Untersuchungshaft sitzt, habe die Tat bislang nicht eingeräumt. „Er hat sich dahingehend eingelassen, dass er keine Erinnerung an das Geschehen in der Tatnacht habe“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Das Landgericht Landau, zu dessen Schwurgericht die Anklage erhoben wurde, müsse nun über die Zulassung und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. jei

