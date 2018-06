Anpfiff im strömenden Regen

Anzeige

Rödersheim-Gronau.Der Regen prasselt in Strömen auf den sattgrünen Kartoffelschlag. Weltschiedsrichter Markus Merk streift sich seine Fußballschuhe von der WM 2006 über, schnappt sich eine Rodegabel und marschiert mit schmatzenden Schritten durch den aufgeweichten Acker. Obwohl dem frisch gebackenen Markenbotschafter für „Pfälzer Grumbeere“ das Wasser übers Gesicht rinnt, befördert er fröhlich die ersten Knollen der Sorte Sunita ans Licht. „Das ist Pfalz pur“, strahlt er und wischt vorsichtig den Schlamm von der hellgelben Schale. Pünktlich zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland pfeift Merk die Frühkartoffelernte in der Pfalz an. Bald werden die traditionell ersten deutschen Knollen bundesweit in den Supermärkten zu haben sein. Rund vier Euro kosten die 2,5-Klio-Säcke im Handel.

Handarbeit gefragt

Dass der „pfeifende Zahnarzt“ aus Kaiserslautern auf eine Fahrt mit dem Vollernter verzichten muss, ist den sintflutartigen Regenfällen geschuldet. „Da ist Handarbeit gefragt, denn die schwere Erntemaschine würde bei dem tiefen Boden glatt versinken“, scherzt der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“, Georg Riede, der sich dieses Jahr auf „sehr gute Qualitäten“ freut. Knapp 100 000 Tonnen der dünnschaligen Erdäpfel sollen bis Mitte August gerodet werden. „Wir hoffen, dass das Wetter in den kommenden Wochen etwas besser mitspielt als heute.“

„Solche Güsse gehören zur Landwirtschaft dazu, wir arbeiten eben mit der Natur“, sagt Heiko Ohlinger, der den Hof mit seinen Eltern bewirtschaftet. Für die Kamera-Teams hat die Familie eigens einen Paletten-Pfad zum Feldrand gelegt, „damit nicht alle durch den Schlamm waten müssen. Wir sind das schließlich gewohnt“, sagt Ohlinger augenzwinkernd und packt mit Riede und Merk im Kartoffelschlag an. „Sunita ist eine festkochende Sorte. Wie alle Frühkartoffeln kann man sie prima mit der Schale essen, denn so bleiben die Vitamine und Mineralstoffe erhalten“, erklärt Riede, während erdie Rodegabel in den Boden rammt und ein paar dunkelbraune Klumpen in den Korb fallen lässt. Mit einem Schwamm ließen sich die dicken Erdreste vor dem Kochen aber spielend leicht entfernen.