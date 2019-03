Anschlussstelle Frankenthal für fünf Tage gesperrt

Frankenthal.Im Rahmen der Bauarbeiten auf der A6 muss die Anschlussstelle Frankenthal am Mittwoch gesperrt werden. Gleichzeitig wird auch die Abfahrt von Kaiserslautern nach Worms für eine Sanierung gesperrt, wie das zum Landesbetrieb Mobilität (LBM) gehörende Autobahnamt Montabaur am Dienstagmorgen mitteilte. Die Sperrung soll am Sonntag mit Abschluss der Arbeiten aufgehoben werden. Die Sanierung der Fahrbahnbeläge ist erforderlich, da die Griffigkeit der Asphaltdecke in Teilabschnitten Defizite aufzeigt und Straßenschäden aufgetreten sind. Der Verkehr wird während der Sperrung über das Autobahnkreuz Frankenthal und über die Anschlussstelle Nord umgeleitet.