Ansturm auf die Badeseen

Rhein-Neckar.Sommerliche Temperaturen am Wochenende: Vielerorts werden die Handtücher eingepackt und es geht zum nächstgelegenen Badesee. Weil der Freizeitspaß Corona-bedingt von vielen Vorgaben und Beschränkungen bestimmt wird, ist die Zahl für die Obergrenze an Badegästen schnell erreicht.

Am vergangenen Sonntag drängte sich’s beispielsweise dicht am Silbersee in Bobenheim-Roxheim. „Wir haben die Zufahrt zum See gesperrt, damit nicht noch mehr Andrang entsteht. Eine Räumung war aber noch nicht notwendig“, erklärt Frank Peter, Erster Beigeordneter der Gemeinde.

Um die Besucherzahlen am See abzuschätzen und eine Einhaltung des Hygienekonzeptes zu gewährleisten, hat die Gemeinde einen Vier-Stufen-Plan ausgearbeitet. Die Parkplätze sind auf eine Anzahl von 160 bis 200 begrenzt. „Damit können wir ganz gut abschätzen, wie viele Personen sich zum Baden dann am See aufhalten.“ Außerdem sei bei gutem Wetter ein Security-Team im Einsatz, das die Zufahrt zum See zusätzlich kontrolliert.

Wo andere Badeseen den Eintritt mit Kartenreservierungen kontrollieren können, stehen die Badeseen im Rhein-Pfalz-Kreis vor einem Problem. „Unsere Badeseen sind fast alle frei zugänglich. Das Besucheraufkommen ist deshalb nicht so leicht zu überschauen, wie bei einem Ticketverkauf im Strandbad“, betont die Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises, Kornelia Barnewald. „Wir können schlecht einen Zaun um die Seen ziehen.“ Sind zu viele Badegäste vor Ort, muss reagiert werden. „Nicht nur der Silbersee war überlaufen. Auch andere Seen waren am Wochenende gut besucht, aber da waren keine Sperrungen notwendig.“

Dicht an dicht auf der Liegewiese

Neben der gesperrten Zufahrt zum Silbersee musste auch am Nachtweideweiher in Lambsheim eingegriffen werden. „Hier war einfach zu viel los“, erklärt Barnewald zu den Hintergründen der Sperrung. Die Einhaltung von Sicherheitsabständen unter den Gästen könne bei einem so hohen Besucheraufkommen einfach nicht mehr gewährleistet werden. Auch Frank Peter erklärt: „Am Silbersee haben sich viele Personen auf einem Fleck der Liegewiese angesammelt. Wenn sich die Leute gleichmäßiger verteilt hätten, wäre die Einhaltung der Mindestabstände unproblematischer gewesen.“

Ortswechsel in den Rhein-Neckar-Kreis. Die meisten Seen sind hier Freizeiteinrichtungen und nicht rund um die Uhr frei zugänglich. Vorab müssen Badegäste Eintrittskarten online reservieren oder über Online-Bezahlmethoden einkaufen. Eine maximale Besucheranzahl ist an den Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis aber auch festgelegt – Überfüllungen können durch die Vorab-Reservierungen vermieden werden. Dafür bilden sich dort vor den Eingängen lange Warteschlangen.

Am Blausee in Altlußheim drängelten sich so am Wochenende die Besucher dicht an dicht hintereinander. Blausee-Betriebsleiter Roger Erb musste sogar die Polizei hinzuziehen, um die Warteschlange vor dem Eingang aufzulösen. Zuvor verschloss bereits das heruntergelassene Rolltor den Zutritt. Der Blausee war „übervoll“. Die Obergrenze der Besucherzahlen liegt dort Corona-bedingt derzeit bei 2000 Besuchern.

Am Wiesensee in Hemsbach dürfen momentan maximal 2200 Badegäste auf die Liegewiesen. Die Obergrenze der Besucherzahlen sei ausgelastet, zu einer Schlangenbildung kam es aber bislang nicht, betont die Stadt Hemsbach auf Rückfrage dieser Redaktion.

„Überfüllungen sind ja bei uns gar nicht möglich, da unsere Eintrittskarten online reserviert werden müssen“, betont auch Robin Kehret vom Badesee Hohwiese in Ketsch. Maximal 500 Badegäste dürfen die Eingangspforte dort passieren. „Die Auslastung ist immer unterschiedlich. Wenn das Wetter schön ist, sind fast alle Karten weg“, sagt Kehret.

Sicherheitspersonal einsetzen

Zu einer Schlangenbildung wie am Blausee in Altlußheim kam es in Ketsch bisher nicht. „Vielleicht standen da mal zehn Leute. Aber wer keine Karte reserviert hat, kommt nicht rein. Darauf reagieren die meisten verständnisvoll.“ Außerdem kontrolliert ein Sicherheitspersonal, dass nur diejenigen Gäste den Eingang passieren, die vorab Karten beim Badesee reserviert haben. „Damit sieben wir aus und sortieren die Warteschlange“, betont Kehret.

Frank Peter von der Gemeinde Bobenheim-Roxheim erwartet nach dem vergangenen Ansturm auf den Silbersee wieder viele Badegäste am Wochenende – die Wettervorhersagen versprechen zumindest am Samstag sommerliche Temperaturen und Sonne satt. „Aber wir sind vorbereitet. Ein Security-Team ist schon bestellt.“

Info: Karte aller Badeseen der Region unter morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020