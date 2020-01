Antrag erreicht Paris

Dieser Chanukkaleuchter ist in der Wormser Synagoge zu sehen. © dpa

Speyer/Worms.Die Anerkennung des jüdischen mittelalterlichen Erbes in Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe ist wieder einen kleinen Schritt näher gerückt. Der entsprechende Welterbe-Antrag wurde am Donnerstag in Paris der Unesco übergeben, wie eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums mitteilte.

Wie berichtet, ist mit einer Entscheidung im Sommer 2021 zu rechnen. Die historischen Schum-Stätten – benannt nach den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte – umfassen die jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz und die Synagogenbezirke in Speyer und Worms. Dazu gehören auch mittelalterliche Ritualbäder. lrs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020