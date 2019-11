Anwalt wirft Polizei Fehler vor

Darmstadt/Löhrbach.Auch die Geduld des Vorsitzenden Richters der 18. Großen Strafkammer des Landgerichts Darmstadt, Mathis Dreher, kennt ihre Grenzen. „Bisher hat das Gericht darauf verzichtet, Fristen zu setzen“, sagte Dreher am Mittwoch im Löhrbacher Sprengstoffprozess an den Mainzer Pflichtverteidiger Moritz David Schmitt gewandt. Er erinnerte ihn daran, dass die Beweisaufnahme im Grund schon längst beendet sei. Zudem knüpften Schmitts Anträge nicht immer an neue Tatsachen an. Der Rechtsanwalt sicherte daraufhin zu, keine weiteren Beweisanträge mehr stellen zu wollen.

Von diesen hatte Schmitt am Mittwoch allein elf gestellt und damit die Verhandlung in einer Weise ausgebremst, dass es nicht zu den vorgesehenen Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung kam. Allein die Beratungen der Kammer über die Beweisanträge nahmen rund zweieinhalb Stunden in Anspruch. Es gehe ihm nicht darum, den Fortgang des Prozesses zu behindern, sagte Schmitt. Vielmehr wolle er mit seinen Anträgen verdeutlichen, dass sich der von den Ermittlern rekonstruierte Tathergang in wesentlichen Punkten anders abgespielt haben müsse. Letztlich wies die Kammer alle Beweisanträge ab.

So hatte Schmitt etwa noch einmal eine Tatortbesichtigung durchführen wollen, um weitere Detailfragen zu klären und um Indizien dafür zu gewinnen, dass sich die Explosion nicht so abrupt ereignet habe, wie von den Zeugen übereinstimmend dargestellt. Daneben sollte durch die Einschaltung eines weiteren Experten die Behauptung widerlegt werden, die Gasflaschen seien im ganzen Haus verteilt gewesen. Stattdessen hätten sich Gasflaschen nur im Keller oder in einem Schuppen befunden, zitierte Schmitt den 60-jährigen Angeklagten.

Fortsetzung am Donnerstag

Dieser sei zudem an diesem Tag wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus gewesen. Auch von dort erwartete sich Schmitt Unterstützung für seinen Mandanten. Einer der Pfleger könne bestätigen, dass der Angeklagte beim Eintritt in das Krankenhaus sehr stark nach Öl gerochen und seine Füße stundenlang im Öl gestanden haben müssten. Das, so der Verteidiger, unterstütze die Aussage seines Mandanten, dass er sich während der Explosion und bis zum frühen Morgen danach im Heizungskeller befunden habe. Durch ein weiteres Gutachten solle zudem bewiesen werden, dass es am Morgen des 22. März nicht eine, sondern zwei Explosionen gegeben habe. Mit seinen Anträgen wolle er zeigen, dass „die Verteidigung doch an der einen oder anderen Stelle Recht hat“, sagte Schmitt, der der Polizei erneut schwere Ermittlungsfehler vorhielt.

Der Angeklagte selbst wirkte auch am Mittwoch wie immer hochkonzentriert. Fleißig machte er sich Notizen oder nutzte weite Teile der Pausen, um sich mit seinem Anwalt abzusprechen.

Beim nächsten Termin am heutigen Donnerstag, 9.30 Uhr, werden die Plädoyers erwartet, es kann auch zu einem Urteil kommen.

