Anwohner gehen gegen alla hopp!-Anlage in Edenkoben vor

Rhein-Neckar.Beim Verwaltungsgericht Neustadt sind eine Klage und ein Eilantrag gegen die Baugenehmigung der alla hopp!-Anlage in Edenkoben eingegangen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, legten Nachbarn bereits nach der Eröffnung im Jahr 2016 Widerspruch gegen die Genehmigung ein. Über diesen habe der Landkreis Südliche Weinstraße, der der Dietmar Hopp Stiftung die Errichtung des Spielplatzes auf einer Fläche von 14 000 Quadratmetern genehmigt hatte, bis heute nicht entschieden. „Aus diesem Grund haben die Kläger am 11. August Untätigkeitsklage erhoben“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei verweisen die Anwohner auf das am 17. Juli zur alla hopp!-Anlage in Grünstadt ergangene Urteil, bei dem die Baugenehmigung durch das Gericht zurückgenommen wurde. In Edenkoben sei genau wie in Grünstadt in der Baugenehmigung nicht ausreichend festgelegt, dass das Bauvorhaben nachbarrechtskonform betrieben werden könne. Auch die Anlage in Edenkoben werde durch Kinder, Familien und Jugendliche rege genutzt. Die Besucher würden sich gerade an sonnigen Tagen von morgens bis in die Nacht auf der Anlage vergnügen. Ein Gutachten habe ergeben, dass Immissionswerte in Sachen Lärm nicht eingehalten würden.

Für das Verfahren hat die Kammer Stellungnahmen von Dietmar Hopp Stiftung, Stadt Edenkoben und Landkreis Südliche Weinstraße angefordert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020