Anwohner zu Protesten in Kandel: „Schrecklich, wie Deutschland sich teilt“

Video Lokales Kandel: Demonstrationen bleiben friedlich

Eine Gegendemonstrantin aus Kandel ist da wiederum anderer Ansicht. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, da sie schon Morddrohungen erhalten habe, wie sie sagt: „Die Leute der anderen Demo, das sind Rassisten, das muss man ganz klar sagen. Und ich gehe auf die Straße, um gegen Rassismus zu kämpfen.“ Sie ärgert, dass die Bluttat an dem Mädchen stark politisiert werde und so Ängste geschürt würden: „Die Kandeler wollen eigentlich nur noch, dass es vorbei geht mit den ganzen Aktionen hier.“

So auch Helga Gensheimer. Sie steht auf einer Verkehrsinsel am Kandeler Kreisel. Ein paar Meter links und rechts von ihr ziehen gerade die beiden Demonstrationszüge los auf die Route quer durch die Stadt. Beide Lager stehen nur wenige Meter auseinander und werfen sich gegenseitig Parolen an den Kopf. Gensheimer wohnt seit über 40 Jahren in Kandel, so viel Trubel wie in den letzten Wochen hat sie aber noch nie erlebt: „So langsam ist jetzt mal gut. Das hat mit dem Mädchen ja gar nichts mehr zu tun.“ Gensheimer hat das Gefühl, dass sich Kandel in den letzten zwei Monaten seit der Tat verändert hat: „Es stehen jetzt immer Leute mit Schildern vor dem Rathaus, die den Rücktritt des Bürgermeisters fordern. Aber der kann daran doch gar nichts ändern!“ Viele im Ort stünden aber weiter geschlossen hinter dem SPD-Politiker.

An diesem Samstag ist das anders. Da sind die Leute, die sich gegen eine offene Asylpolitik wenden, deutlich in der Überzahl: Geschätzt 3000 Kritiker der Flüchtlingspolitik haben sich versammelt, die Gegenseite kommt auf knapp 1000 Demonstranten. Zusammen mit weiteren Veranstaltungen im Ort spricht die Polizei von insgesamt rund 4500 Personen. Für die Polizei eine Herausforderung: „Wir haben auch noch weitere Veranstaltungen im Ort hier, das macht es für uns kompliziert“, sagt Polizeisprecher Sebastian Burkhard. Insgesamt eine mittlere dreistellige Anzahl an Polizisten ist im Einsatz, um eine direkte Konfrontation der Lager zu verhindern. Kurz vor Ende der Kundgebung „Kandel ist überall“, als sich die Demonstration der Linken schon lange aufgelöst hat, ziehen die Beamten ein positives Fazit: „Noch ist es nicht ganz vorbei, aber im Großen und Ganzen blieb es friedlich.“

Eine als Spontandemo deklarierte Zusammenkunft durch 80 Personen des linken Spektrums wurde von der Versammlungsbehörde nicht als Versammlung anerkannt. Nach intensiver Kommunikation durch die Polizei schlossen sich die Personen der Versammlung "Schutz für alle Schutzbedürftige" an. Zu Beginn der Versammlung "Kandel ist überall" wurde außerdem ein Polizeibeamter von einem Teilnehmer durch einen Fußtritt verletzt, blieb aber dienstfähig. Gegen den Tatverdächtigen musste Pfefferspray eingesetzt werden, so die Polizei. Im weiteren Verlauf musste die Versammlung "Kandel ist überall" kurzzeitig angehalten werden, nachdem es mit Teilnehmern der Gegenveranstaltung zu verbalen Auseinandersetzungen kam. Nach kurzen Unterbrechungen konnte der Aufzug fortgesetzt werden.