Appell: „Die Pandemie ist nicht vorbei“

Rhein-Neckar.In einem gemeinsamen Appell haben sich Oberbürgermeister, Landräte und die Polizeipräsidenten in der Pfalz am Dienstag an die Bevölkerung gewandt.

Bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie seien wichtige Etappenziele erreicht worden – und immer mehr Öffnungen und Lockerungen möglich. Seit Mittwoch, 13. Mai, sind die Restaurants mit Einschränkungen wieder geöffnet, Hotels und Ferienwohnungen folgten in dieser Woche, auch für Kulturbetriebe gibt es eine Perspektive. Das Land Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Stufenplan vorgestellt.

Diese schrittweise Rückkehr zur „neuen Normalität“ begrüßen die Landräte und Stadtchefs. Klar formulieren sie aber auch „Die bisherigen Erfolge dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir sind alle weiterhin gefordert, um mit Rücksicht und Geduld die Pandemie weiter zu bekämpfen.“ Die Anzahl der Neuinfektionen in der Pfalz sei relativ stabil. Nun sei es wichtig, auch weiterhin alles dafür tun, die Abstände einzuhalten, Maske zu tragen und trotz der Lockerungen Kontakte einzuschränken. Die Pandemie sei nicht vorbei, so die Politiker. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.05.2020