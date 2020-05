Appell: Uni mit klarem Profil

Ludwigshafen.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz appelliert an die Verantwortlichen, bei der Zusammenführung der Universitäten Kaiserslautern und Landau eine klare Strategie zur Profilbildung der neuen Hochschule festzulegen. Eine vorliegender Entwurf sieht die Zusammenlegung zu einer Technischen Universität Rheinland-Pfalz zum 1. Januar 2023 vor

Nur mit einem klaren Profil wird die neue Universität nach Meinung der IHK Pfalz in der Lage sein, als Innovationstreiber eine starke Position zu behaupten – auch in Konkurrenz zu umliegenden Hochschulstandorten. Der fruchtbare Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sei ein bedeutender Standortfaktor, so die IHK, die dazu immer wieder Standortumfragen durchführt. Die Universität spiele eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des akademischen Fachkräftenachwuchses , so die IHK. sal

