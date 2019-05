Arbeiter verletzt

Ein Boot der Feuerwehr Ladenburg an der Einsatzstelle. © Priebe

Edingen-Neckarhausen.Ein Fahrgast der Fähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg hat am Montagnachmittag die Polizei alarmiert, weil er beobachtete, wie ein Fahrzeug im Neckar unterging.

Die Beamten entdeckten den Fahrer am Ufer. Der Gemeindemitarbeiter hatte mit seinem Aufsitzrasenmäher auf Edinger Seite das Gras geschnitten, als sich das Arbeitsgerät selbstständig machte und in Richtung Wasser rollte. Der Mann sei abgesprungen und habe sich am Kopf verletzt. Laut Polizei war wohl ein technischer Defekt an dem Malheur schuld. Um das Gerät zu bergen, wurde ein Kran angefordert. sin

Video Lokales Edingen-Neckarhausen: Aufsitzrasenmäher in Neckar versenkt Edingen-Neckarhausen, 27.05.2019: Ein etwa zwei Tonnen schwerer Aufsitzrasenmäher ist am Montagnachmittag in der Nähe der Fähre Neckarhausen in den Neckar gestürzt. Edingen-Neckarhausen, 27.05.2019: Ein etwa zwei Tonnen schwerer Aufsitzrasenmäher ist am Montagnachmittag in der Nähe der Fähre Neckarhausen in den Neckar gestürzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019